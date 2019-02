Linea Genova - Novi, modifiche alla circolazione dei treni

Genova - Ripristino della massicciata ferroviaria e sostituzione di traversine e rotaie per un tratto di circa 2,5 chilometri tra Busalla e Genova Pontedecimo sulla "linea dei Giovi" Genova – Busalla – Arquata Scrivia – Novi Ligure. Per consentire l'operatività dei cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), dalle ore 5 dell'11 febbraio alle 6 del 18 marzo, alcuni treni Regionali della linea Genova/Arquata Scrivia/Novi Ligure (Via Busalla) modificheranno gli orari o saranno limitati nel loro percorso.



Sabato e domenica, i treni faranno capolinea a Genova Pontedecimo. Tra Genova Pontedecimo e Arquata Scrivia/Novi Ligure sarà attivo un servizio sostitutivo con bus. Pietrabissara e Rigoroso saranno raggiungibili con i bus sostitutivi, per Piano Orizzontale si potranno utilizzare i treni della linea Genova-Arquata (via Busalla) e i bus sostitutivi dei collegamenti Genova-Busalla.



Nessuna variazione al programma di circolazione dei treni che collegano Genova a Milano, Torino ed Emilia Romagna percorrendo l'itinerario via Diretta/Mignanego.