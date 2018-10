Linea Genova-Ovada-Acqui Terme, da domani scatta la riapertura

Ieri vertice in Regione tra il Comitato Difesa Trasporti Valle Stura e Orba, Trenitalia e Rfi

Genova - Ieri pomeriggio il Comitato Difesa Trasporti Valle Stura e Orba ha partecipato a un incontro in Regione con Trenitalia e Rfi a seguito delle novità previste sul fronte ferroviario. Da domani, infatti è prevista la riapertura delle linee “Sommergibile” per il traffico merci e Bastioni per il traffico passeggeri (sarà consentito il collegamento con i binari 3-4 della stazione di Sampierdarena).



Viaggio - «Per la sicurezza delle linee riaperte è stato predisposto un muro di protezione di circa 8m di altezza mentre la linea Succursale sotto il troncone Est di ponte Morandi rimane inagibile – ha spiegato in una nota il Comitato - Il nuovo orario non prevede più un cadenzamento perfetto (eccetto nella fascia orario 6-9) al minuto 13 da Genova Brignole e al minuto 17 da Acqui Terme in quanto sono state necessarie variazioni contenute per adattare il nuovo orario alla limitata capacità infrastrutturale».