Linee Amt per Genoa - Napoli

Genova - In occasione dell’incontro di calcio Genoa - Napoli in programma sabato 10 novembre le ore 20.30 allo stadio Luigi Ferraris, Amt comunica che sarà attivo il servizio delle linee BM (Molassana - Stadio) con arrivo a piazzale Marassi, CM (Caricamento - Stadio) e KM (piazzale Kennedy - Stadio) con arrivo a via Bonifacio, SM (piazza Acquaverde - Stadio) con arrivo in via Monticelli.

Ecco in dettaglio gli orari delle linee:

BM corse da Molassana:

18.35 18.50 19.10 19.25 19.45 20.00 20.15



CM corse da Caricamento:

18.25 18.40 19.05 19.20 19.35 19.57 20.10



KM corse da piazzale Kennedy:

18.30 18.40 18.50 19.00 19.10 19.20 19.30 19.40 19.50 20.00 20.10 20.20



SM corse da piazza Acquaverde:

18.25 18.35 18.45 18.55 19.05 19.15 19.25 19.35 19.45 19.55 20.05 20.15



Al termine dell’incontro saranno in funzione le stesse linee speciali in partenza da via Monticelli, via Bonifacio e piazzale Marassi. Ricordiamo le altre principali linee transitanti in zona Stadio: 13 (Prato - Caricamento), 37 (via dei Platani - via Dante/De Ferrari), 48 (PS San Martino - Molassana), 480 (stazione Brignole - Sant’Eusebio) e 482 (stazione Brignole - Sant’Eusebio) e le linee serali 603 (Quezzi - Brignole), 680 (Sant’Eusebio - Brignole) e 683 (via Robino - Brignole). Si ricorda che la metropolitana il venerdì e il sabato è in servizio sull’intera tratta Brin- Brignole oltre l’una di notte.