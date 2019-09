Lorsica, 81enne perde l´equilibrio e scivola lungo un pendio: soccorso dai Vigili del Fuoco

Genova - Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco di Rapallo sono intervenuti in una zona boschiva sita a circa circa 1 km da Barbagelata (nel Comune di Lorsica) per soccorrere un 81enne del posto, scivolato lungo un pendio mentre percorreva un sentiero.



I soccorsi - Fortunatamente l'anziano è riuscito da sé a chiamare i soccorsi e a fornire indicazioni quanto più precise possibile per farsi trovare. Una volta sul posto, i pompieri e i militi della croce rossa hanno stabilizzato l’uomo sulla barella per portarlo all'ambulanza, che lo attendeva poco più su per trasportarlo in ospedale.