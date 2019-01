Lotta all´accattonaggio, a Genova aumentano i controlli: dieci i clochard multati

Genova - Dopo il caso mediatico - ormai tristemente noto agli onori della cronaca - che ha visto il vicesindaco di Trieste Paolo Polidori protagonista di un'incresciosa vicenda ai danni di un senzatetto, anche a Genova si torna a parlare di lotta all'accattonaggio. Dieci clochard - sorpresi a bivaccare tra i giardini Baltimora e piazza Piaccapietra - multati nel giro di pochi giorni: questo il bilancio riportato dall'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino in un'intervista rilasciata al Secolo XIX.



Il provvedimento - «Una situazione che in alcune zone del centro non è più tollerabile» ha spiegato l'assessore, precisando che i provvedimenti presi sono rivolti contro i clochard irrispettosi verso l'immagine della città, e non contro l'intera "categoria". Le operazioni di recupero del centro cittadino sono già in vigore da mesi, ma - alla luce dell'approvazione del Decreto Sicurezza - il Comune di Genova pare aver ulteriormente implementato controlli e sanzioni. Nell'intervista del Secolo XIX, inoltre, Garassino ha altresì voluto spiegare come sia in fase di organizzazione anche un piano specifico per aiutare i senzatetto, il tutto coadiuvato anche dall'intervento di varie onlus.