Lotta allo spaccio, le Fiamme Gialle prendono un `pesce grosso`: peruviano fermato con 10mila dosi di cocaina in valigia

Genova - I finanzieri del Comando Provinciale di Genova hanno arrestato un 37enne peruviano per detenzione di sostanza stupefacente. All'uomo - colto in flagranza di reato - sono stati anche sequestrati oltre 8 kg di cocaina.



L'arresto - Le indagini - effettuate dai militari del G.I.C.O. (Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Genova e coordinate dalla Procura della Repubblica di Genova - hanno permesso di individuare il trafficante (un peruviano con precedenti penali) mentre si trovava in Biassono (MB). Pare che l'uomo avesse occultato in un trolley - all'interno di sacchetti contenenti generi alimentari - ben 10mila dosi di cocaina per un valore complessivo di circa 300mila euro, tutta destinata al mercato dell’Italia Nord-Occidentale.

Al momento l'uomo di trova detenuto presso la Casa Circondariale di Monza.