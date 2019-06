Lunedì apre la nuova Dialisi dell’Ospedale Policlinico San Martino

Genova - L’Ospedale Policlinico San Martino informa che lunedì prossimo aprirà il nuovo Settore Dialisi situato presso il Padiglione Maragliano.



Pazienti - Si inizierà con 8 pazienti sulle prime 8 postazioni e si proseguirà gradualmente, fino ad attivare 20 posti per un totale di 80 pazienti trattati, un terzo dell’intera casistica che afferisce alla dialisi del San Martino, uno dei maggiori per volumi di attività a livello nazionale. Nei mesi successivi è prevista l’attivazione di altri 12 posti già pronti dal punto di vista strutturale e a seguire altri 14, che richiedono la ristrutturazione di spazi già individuati.



Il nuovo centro sarà dotato di un parcheggio riservato e protetto da una sbarra a cui i pazienti dializzati potranno accedere per il tempo del trattamento, grazie all’ausilio di un badge dedicato.



Dialisi - L’intera operazione è stata predisposta per ridurre il carico sul centro dialisi al 9° piano del Padiglione Monoblocco pressato dal costante aumento dei pazienti presi in carico. Nell’immediato questo comporterà un vantaggio a pazienti e personale, sia nella nuova sede, che al Monoblocco, riducendo l’affollamento e il disagio di sedute aggiuntive. Con l’attivazione di tutti i posti e l’acquisizione di moderne tecnologie il San Martino potrà offrire ai pazienti dializzati un servizio sempre più all’avanguardia e di qualità che si inserirà nel sistema dell’assistenza dialitica dell’area metropolitana .