Genova - Continuano i controlli su Lungomare Canepa: questa mattina - muniti di apposite apparecchiature per il rilevamento della velocità - alcuni operatori si sono posizionati all'incirca all'imbocco della strada per portare avanti l'azione di controllo sulla zona.



I controlli - Dopo il crollo di Ponte Morandi il traffico cittadino è cresciuto in maniera importante, soprattutto in corrispondenza dell'uscita di Genova Aeroporto. Questa mattina alcuni operatori - riconoscibili dalle apposite pettorine gialle - si sono posizionati all'imbocco di Lungomare Canepa e stanno effettuando alcuni rilevamenti di velocità per i veicoli che viaggiano in direzione centro. In virtù della sicurezza stradale si consiglia comunque massima prudenza.