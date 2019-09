Lungomare Canepa, novità all´orizzonte: il limite scende da 70 a 50 km/h e arrivano i tutor

Genova - I lavori su Lungomare Canepa non sono ancora terminati, ma a quanto pare sono già trapelate alcune informazioni relative a quelle che saranno le modifiche alla regolamentazione stradale una volta che tutto sarà concluso. In tutto questo, la novità al momento più importante risulta essere una: l'abbassamento di ben 20 km/h del limite massimo di velocità, che passerà così dagli attuali 70 km/h a 50 km/h, esattamente come sulle normali arterie cittadine.



Per far sì che il nuovo limite venga rispettato, inoltre, il Comune fa sapere che dovrebbe essere installato il medesimo sistema di tutor per il rilevamento della velocità media già presente in Sopraelevata.