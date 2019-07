Macerie ex Morandi, ancora incertezza sullo smaltimento dei detriti

Genova - Quali tempi per la rimozione delle macerie dell’ex ponte Morandi? Lo domanda Pietro Salemi (Lista Crivello), sottolineandone l’importanza per limitare l’isolamento di una parte di città, che ha già molto sofferto. Inoltre, proprio in relazione allo smaltimento di tali detriti, chiede di conoscere anche la programmazione della bonifica dell’area, della lavatura delle strade della delegazione, in modo da mitigare la dispersione delle polveri, e dell’apertura delle strade che collegano la Valpolcevera con il centro cittadino.



Risponde l’assessore Matteo Campora: «Pur precisando che queste tematiche sono seguite direttamente dalla Struttura Commissariale, comunico che siamo ancora in attesa di chiarimenti da parte dell’Ispra e non è possibile, a oggi, indicare con certezza come tali detriti verranno smaltiti. Comunque, a valle degli incontri del tavolo tecnico costituito da Asl, Arpal, Rina Consulting, Regione Liguria, Città Metropolitana e Struttura Commissariale, lo scenario autorizzativo prospettato è quello di una riduzione volumetrica per il recupero del rifiuto il cui codice è CER 170904, destinandolo ad essere impiegato per progetti in essere o in futuro del territorio, previa verifica delle proprietà chimico- fisiche da condursi sulla base delle vigenti norme di legge. Le principali indicazioni di riuso sono: riprofilatura dell’area sottostante il nuovo ponte, realizzazione di un sollettone di copertura alla foce del fiume Polcevera, riempimento per realizzazione ribaltamento a mare Fincantieri. Per quanto riguarda le strade, sono aperte via Perlasca e via 30 Giugno a doppio senso di marcia»