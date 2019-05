Maltempo, confermata alle 15 la chiusura dell´allerta gialla

Genova - Rovesci, temporali, grandine, vento forte con raffiche di burrasca, neve, netto calo delle temperature: come previsto c'è stato un po' di tutto, in Liguria, nelle ultime ore, con le correnti settentrionali che stanno "spazzando" i cieli della nostra regione anche se insistono precipitazioni piuttosto deboli ma diffuse nell'interno del savonese e a Levante. Per questo è stata confermata la conclusione alle 15, su tutto il territorio regionale (bacini piccoli e medi), dell'allerta meteo gialla per temporali emanata da Arpal e diffusa dalla Protezione Civile Regionale.



Situazione - Tra la serata di ieri e la notte rovesci temporaleschi, con grandine, hanno interessato in particolare la parte orientale del savonese e il genovese mentre altrove si sono registrate piogge deboli. Una cella temporalesca piuttosto attiva e lenta nel suo spostamento nel tratto compreso tra Celle Ligure e Arenzano ha provocato l'innalzamento di numerosi piccoli bacini costieri nel Comune di Varazze : sulle 12 ore, si segnalano cumulate di 86.2 millimetri ad Alpicella (Savona), 60.2 a Sciarborasca(Genova), 58.2 a Bolsine (Savona).



C'è stato poi il previsto rinforzo dei venti settentrionali, forti con raffiche di burrasca, in molte località superiori ai 100 km/h: da segnalare i 128.2 km/h di Savona Istituto Nautico, i 125.6 di Marina di Loano (Savona), i 119.8 di Monte Pennello (Genova), i 116.3 del Colle di Cadibona(Savona), i 118.1 di Poggio Fearza (Imperia), i 104.7 di Fontana Fresca(Sori, Genova), i 103.7 di Genova Porto Antico. Il calo termico è ben rappresentato dalle temperature minime: ai 1845 metri di Poggio Fearza (comune di Montegrosso Pian Latte, nell'imperiese) si sono toccati i -5.3 mentre Monte Settepani (Osiglia, Savona) ha segnato -3.0, Pratomollo (Borzonasca, Genova) -1.7, Alpe Vobbia (Genova) -0.8. Ma anche nei capoluoghi di provincia le minime sono state decisamente basse: Genova Centro Funzionale ha segnato 8.2 (7 gradi in meno della media climatologica del periodo), Savona Istituto Nautico 6.8 (-7 gradi), Imperia Osservatorio Meteo Sismico 9.7 (-4 gradi), La Spezia 8.5 (-4 gradi).

Ecco l'avviso meteorologico emesso per la giornata di oggi e per le due successive con i fenomeni previsti e la loro localizzazione: