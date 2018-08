Maltempo, ecco il bollettino Arpal: temporali in arrivo sul centro-levante della Liguria

Diramata l'allerta meteo sul genovese dalle 21 alle 6 di domani

Genova - La Protezione civile regionale ha diffuso l'allerta meteo gialla per temporali emanata da Arpal, nelle province di Genova e la Spezia. Dalle 21 di oggi alle 6 di domani nelle zone centrali della Regione, mentre nello Spezzino continuerà fino alle 12 di domani. Nel corso della notte si sono registrati i primi rovesci sul settore centrale della regione associati a modesta attività elettrica, con un valore massimo di precipitazione di 17 millimetri in un’ora registrato a Vicomorasso. Un rovescio forte ha interessato intorno alle 2 la stazione di Genova Quezzi con 12.4 millimetri in 15 minuti.



L'ingresso di un nucleo di aria fredda in discesa dalle Alpi determina un marcato aumento dell'instabilità: nel corso della giornata si attendono temporali sparsi, inizialmente di intensità debole o moderata, ma che tenderanno e divenire forti e più organizzati in serata con la possibilità di locali grandinate e forti raffiche di vento. Bassa probabilità di fenomeni forti su AD, alta probabilità su BCE. Dalla serata deciso rinforzo dei venti da N su AB con raffiche fino burrasca sui capi esposti



Domani fino al mattino ancora alta probabilità di temporali forti su BCE con maggiore persistenza dei fenomeni su C. Venti rafficati da N fino burrasca su A, forti su BD, con locali raffiche fino 70-90 km/h. Domenica residua instabilità con possibili isolati rovesci sparsi di debole intensità