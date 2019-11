Genova - In relazione al bollettino emesso dalla Protezione Civile che prevede nel territorio di ASL3 l’allerta rossa (massimo rischio meteorologico) dalle ore 00.00 alle ore 23.59 di sabato 23 novembre 2019, si comunicano le informazioni utili alla cittadinanza in relazione ai servizi Asl3 sul territorio.



Domani 23 novembre sono chiuse le seguenti sedi territoriali in cui è prevista l’erogazione di servizi nella giornata del sabato:



Zona Sampierdarena (Distretto 9): Palazzo della Salute Fiumara Via degli Operai 80. La struttura sarà chiusa e non saranno disponibili i seguenti servizi: servizio di urgenza odontoiatrica in accesso diretto; visite specialistiche di diabetologia; attività intramoenia. Inoltre non avrà luogo l’evento di vaccinazione antinfluenzale dedicato agli assistenti familiari che è stato riprogrammato per il 7 dicembre (ore 9-12)



Zona Centro (Distretto 11): Poliambulatorio di via XII Ottobre 10. La struttura sarà chiusa e non saranno disponibili i seguenti servizi: prelievi in accesso diretto; ambulatorio di reumatologia; attività intramoenia



Zona San Fruttuoso (Distretto 12): Poliambulatorio di via Archimede 30A. La struttura sarà chiusa e non sarà disponibile l'ambulatorio di vaccinazione antinfluenzale



Zona Levante (Distretto 13): Poliambulatorio di via Missolungi 14 Genova Nervi. La struttura sarà chiusa e non sarà disponibile l’ambulatorio di otorinolaringoiatria