Maltempo, il genovese è nell´occhio del ciclone: allerta rossa prolungata fino a mezzanotte

Genova - Allerta ROSSA prolungata fino alle 24 di oggi. La comunicazione arriva direttamente dalla Protezione Civile, che ricorda di tenere a mente tutte le disposizioni del caso.



Dopo i notevoli danni che il maltempo ha causato nello spezzino, pare stia arrivando la volta del genovese e del savonese: la forte pioggia che in mattinata ha colpito il levante ligure, infatti, si sta velocemente spostando verso Genova e provincia, minacciando rovesci e temporali diffusi.

A far paura, però, questa volta ci si mette anche il mare: pare, infatti, che nella giornata di oggi siano attese mareggiate molto intense, con onde che potrebbero raggiungere anche i sette metri di altezza. La paura più grande in questo caso è che - come in passato - le forti mareggiate e le onde possano fare "da tappo" alla foce dei torrenti genovesi, cosa che vorrebbe dire una cosa sola: esondazione.



Intanto secondo il sindaco Marco Bucci per ora la città sta rispondendo bene all'allerta. La preoccupazione maggiore, però, viene dal mare: «Sappiamo che stasera arriverà un’importante mareggiata» spiega il primo cittadino «con onde anche sopra 6 metri e forte vento. Ci stiamo preparando a questa evenienza». «Se domani l’allerta passerà ad arancione» conclude Bucci «credo che le scuole saranno aperte».



L'allerta rimarrà ROSSA fino a mezzanotte (diversamente da quanto annunciato in precedenza), poi da mezzanotte alle 6 diventerà ARANCIONE e - se tutto va come previsto - a partire dalle 6 di domattina tornerà gialla.