Maltempo incalzante sulla Liguria, notte di lavoro no-stop per i vigili del fuoco

Genova - Notte di lavoro intenso questa notte per i vigili del fuoco liguri per sistemare i danni del forte maltempo. Dall'imperiese allo spezzino: pioggia e vento non hanno risparmiato nessuna provincia, benché comunque le condizioni meteo peggiori si siano verificate nel ponente ligure. A Genova il lavoro intenso dovuto alla forte forte pioggia che intorno alle 5 di questa notte ha imperversato su qnasi tutto il territorio cittadino: un palo è caduto sul torrente Secca, in Valpolcevera, mentre mumerosi anche i cassonetti finiti in mezzo alla strada a causa del vento.



I dati - Dalla serata di ieri i temporali hanno riguardato soprattutto il ponente, con massima oraria di 37.4 mm a Ranzo (Im), seguiti dai 24 mm di Genova Gavette, prodotti dal temporale che ha svegliato anzitempo parte del capoluogo. La cumulata maggiore è misurata - fino ad adesso - a Triora (Im), dove sono caduti 178.6 mm/24 ore; seguono Pieve di Teco (Im) 165.8 mm/24 ore e Passo Ghimbegna (Im) 144 mm/24 ore. Sul periodo giornaliero superano i 100 mm anche alcune località nell’entroterra savonese, come Osiglia (107mm) e Calizzano (105.8mm).

Queste le temperature minime dei capoluoghi: Imperia 11, Savona 12.2, Genova 12.9, La Spezia 13.5). Molto forti i venti, con raffiche a Fontana Fresca, nel comune di Sori, a 159 km/h. L’allerta gialla per temporali attualmente dura fino alle ore 15.00, ma entro fine mattinata verranno effettuate nuove valutazioni.