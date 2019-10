Maltempo, nei Municipi Ponente e Medio Ponente scuole chiuse: situazione preoccupante a Ponente e in Valpolcevera

Genova - A causa del maltempo che fin dalla serata di ieri ha investito Genova, la notte appena trascorsa - soprattutto a ponente - si è rivelata essere tutt'altro che facile.



È di questa mattina la notizia che - a causa degli allagamenti e dei notevoli disagi vissuti fin dalle prime ore di oggi nel ponente cittadino - le scuole di ogni ordine e grado site tra Voltri e Cornigliano (vale a dire quelle del Municipio Ponente e Medio Ponente) resteranno chiuse.

Situazione difficile anche per il traffico - con allagamenti sulla A10 sia all'altezza del bivio con la A26 che tra i caselli di Sestri e Pra', cui si somma anche la chiusura del casello di Pegli - e per la circolazione ferroviaria, che fin dalle prime ore di questa mattina è stata particolarmente colpita nel tratto compreso tra Voltri e Cogoleto, dove i treni non hanno potuto circolare per diverso tempo a causa dei danni legati al maltempo. Dalle 6.10 la situazione sembra essersi assestata, anche se i ritardi accumulati arrivano fino a 80 minuti e la circolazione risulta attiva solamente su un binario.



Tutt'altro che rosea anche la situazione della Valpolcevera, con strade allagate trasformate in veri e propri fiumi e notevoli danni lungo tutto il territorio.