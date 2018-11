Maltempo, si torna a contare i danni: la strada sprofonda nella vallata, San Carlo di Cese isolato

Genova - Il maltempo non perdona, anzi si accanisce ancora di più su una Liguria già decisamente provata.



Ponente - Dalla tarda serata di ieri la frazione di San Carlo di Cese, in Valvarenna (sulle alture di Pegli), risulta isolata a causa di una frana in via Carpenara. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale, che lavorano ininterrottamente da questa notte per ripristinare la situazione. In mattinata anche l'assessore regionale alle Infrastrutture, Ambiente e Tutela del territorio Giacomo Giampedrone ha effettuato un sopralluogo nei pressi della frana di Capenara: in questo momento chi di dovere sta valutando la possibilità di riaprire percorso pedonale entro sera, così da consentire alle circa 300 persone rimaste isolate di avere i servizi essenziali.

Numerosi disagi anche ad Arenzano e Sestri Ponente, ma le zone più colpite risultano, per l'appunto, quelle di Pegli e Pra' (dove risultano preoccupanti anche le situazioni del Rio San Pietro e del Branega).



L'aeroporto - In serata disagi importanti anche per il Cristoforo Colombo, con alcuni voli dirottati a Pisa e difficoltà di manovra sulle piste.