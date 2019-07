Genova - Ritorno a casa non proprio piacevole per il sindaco e Commissario alla Ricostruzione Marco Bucci e per la moglie: mentre erano in vacanza un furto è avvenuto nel loro appartamento in via Alessi, nel quartiere di Carignano.



Oggetti - I malviventi sono riusciti a entrare nell’abitazione e a prelevare un Rolex e alcuni gioielli. Bucci ha subito fatto denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini per fare luce su quanto successo. Gli autori del furto sarebbero riusciti a mettere il segno il colpo senza lasciare segni di effrazione alla porta o alle finestre.