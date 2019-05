Manifestazione in piazza Corvetto, la Procura aprirà due fascicoli contro ignoti

Genova - La Procura di Genova ha annunciato che aprirà due fascicoli relativi alla manifestazione di ieri: al momento pare siano entrambi contro ignoti.



Il caso - Il primo fascicolo che verrà aperto sarà diretto verso i manifestazione che si sono scontrati con la polizia e consisterà in danneggiamento e lancio di oggetti pericolosi. Il secondo sarà quello contro il gruppo di poliziotti del Reparto Mobile che si è accanito sul giornalista di Repubblica Stefano Origone, a cui sono state provocate varie lesioni, tra ho la rottura di due dita e una costola e un trauma cranico. Il commento del Procuratore capo della Repubblica di Genova Francesco Cozzi non si è fatto attendere: «È assurdo accadano fatti del genere. Il giornalista Origone stava svolgendo il suo lavoro di cronista pacificamente, non capisco come possa essere stato scambiato per un facinoroso. Esprimo la mia solidarietà al giornalista e un forte rammarico per l'accaduto, è inconcepibile quanto successo».