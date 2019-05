Manifesti abusivi ad Albaro e alla Foce: fermati 13 militanti di estrema destra

I manifesti in questione facevano riferimento alla commemorazione di Ugo Venturini, prevista per domani mattina ai giardini di Brignole

Genova - La scorsa notte la Polizia di Genova ha fermato 13 militanti di estrema destra - esponenti di Casapound e di Lealtà Azione - mentre attaccavano alcuni manifesti per la commemorazione di Ugo Venturini, militante di Msi ucciso nel 1970 durante un comizio di Giorgio Almirante. Tutti e 13 i fermati sono stati portati in Questura per essere identificati: tra loro, 8 militanti sono stati denunciati per affissione abusiva di manifesti.



La manifestazione - Domani attiveranno a Genova un centinaio di esponenti dei principali partiti di estrema destra: l'appuntamento è alle 11 in piazza della Vittoria, da cui i manifestanti si muoveranno verso i giardini di Brignole, dove si trova la targa dedicata a Venturini. Al momento non è esclusa neppure la presenza del leader di Casapound Gianluca Iannone. Per tutta risposta, gli antifascisti hanno deciso di organizzare un presidio a partire dalle 9 in piazza Verdi.