Marassi, 21enne tenta il suicidio e aggredisce con un coltello un poliziotto sopraggiunto in suo aiuto

Genova - Ieri notte a Marassi i genitori di un 21enne di origini brasiliane hanno chiamato la polizia dopo che il giovane - armato di coltello - aveva minacciato di suicidarsi e iniziato con la lama a infliggersi numerose ferite.



L'aggressione - Una volta sul posto, i poliziotti hanno fatto irruzione nella stanza - precedentemente chiusa a chiave - dove il ragazzo si era rinchiuso, trovandolo in evidente stato confusionale, intento a mettersi a cavalcioni sul davanzale della finestra minacciando di gettarsi di sotto. Tre agenti, a quel punto, hanno cercato di fermarlo, ma lui ha iniziato a infierire col coltello che ancora aveva con sé su uno di loro che, colpito al braccio e alla mano, ha riportato ferite giudicate guaribili in 15 giorni.

Il giovane (con svariati precedenti in materia di stupefacenti), infine, è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate, ma verrà giudicato in seguito, dal momento che ora si trova al San Martino in prognosi riservata: pare che alla base della follia di questa notte ci fosse una brutta lite con la fidanzata.