Genova - I Vigili del Fuoco della squadra di Genova est sono intervenuti ieri sera in via dall'Orto (a Marassi) per un incendio scaturito in un box della zona.



Le operazioni - Immediato l'intervento degli operatori. Pare che il materiale contenuto all'interno del box abbia preso fuoco per cause ancora da accertare: sono in corso le indagini del caso.