Marassi, la Polizia Penitenziaria sequestra due telefonini

Genova - «Un accurato controllo effettuato dalla Polizia Penitenziaria di Marassi ha permesso questa mattina di ritrovare e sequestrare due telefonini in possesso di altrettanti detenuti nel carcere genovese di Marassi»: lo ha annunciato il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Segreteria Regionale della Liguria.



Controlli - «Il SAPPe della Liguria, annunciando la notizia, evidenzia che se lasciata esercitare la Polizia Penitenziaria riesce a contrastare i traffici illeciti, ma per fare questo - ha dichiarato Lorenzo – è necessario che si ragioni di più sul concetto “garanzia della sicurezza” sottovalutato e sottodimensionato sia a Marassi sia nelle restanti carceri liguri. L’opera di prevenzione è importante basti pensare agli ultimi avvenimenti accaduti nelle carceri liguri, in poco più di una settimana tre detenuti si sono morti a causa di gesti inconsulti (due a Spezia ed uno a Marassi) mentre a Sanremo si è dovuto intervenire in più criticità come su un detenuto che si autoleso, una rissa tra detenuti con un agente ferito oltre al gravissimo episodio accaduto ad un poliziotto penitenziario che è stato aggredito con pugni al volto da un detenuto».



Strumenti - «Su cosa fare per risolvere i problemi liguri il Sappe afferma di avere le idee chiare come, ad esempio, la necessità di alternare i direttori ed i comandanti che occupano la stressa sede da più di dieci anni, ricordando che il direttore di Sanremo è li da quasi 30 anni; è indispensabile – ha spiegato Lorenzo – che venga maggiormente utilizzata la Polizia Penitenziaria nei compiti direttamente connessi con la sicurezza dotandola di idonei strumenti e preparazione specifica per sopperire alle esigenze penitenziaria; un aumento d’organico utile per garantire maggiore presenza nei turni di servizio che, oggi, sono di poche unità. Utile anche intervenire sulla presenza di detenuti psichiatrici ristretti nelle carceri liguri con la possibilità di essere curati in strutture diverse da quelle carcerarie».