Mareggiata, niente voli al Colombo fino alle 16

Genova - «A causa della chiusura della pista i voli fino alle 16 sono cancellati. Siamo in contatto con le compagnie aeree per ricevere informazioni sulla riprogrammazione dei voli, alcuni dei quali verranno operati da altri scali»: così l'Aeroporto di Genova tramite una nota.



Informazioni - «Ai passeggeri in partenza si raccomanda di mettersi in contatto con la propria compagnia aerea per avere informazioni sulla riprogrammazione del viaggio. In caso non si ricevessero informazioni dalla propria compagnia, raccomandiamo di recarsi comunque in aeroporto».