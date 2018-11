Marijuana e cocaina nascoste in auto, trentaduenne arrestato per spaccio

L'uomo aveva precedenti penali in materia di detenzione e spaccio di stupefacenti

Genova - Un trentaduenne è stato arrestato a Genova, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, con precedenti penali in materia di stupefacenti, è stato pedinato da una pattuglia della Polizia di Stato che lo ha notato procedere ad un'andatura troppo spedita con la sua automobile.



Droga - La vettura è stata fermata e controllata: nel cofano motore vi erano due sacchi, parzialmente nascosti, con 2,5 kg di marijuana. L'auto è stata portata in questura per per un'accurata perquisizione e sono stati rinvenuti 70 g di cocaina all’interno della plafoniera che ospita la luce di cortesia dell’abitacolo. L'uomo è stato condotto alla casa circondariale di Marassi.