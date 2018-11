Marittimi, i sindacati tuonano: segnalata presunta `tratta degli schiavi`

Genova - Il sindacato dei marittimi Federmar-Cisal ha presentato alla Procura di Genova un esposto per chiedere che sia fatta chiarezza in merito all'utilizzo di marittimi extracomunitari sottopagati e sfruttati a bordo di navi battenti bandiera italiana. In questo frangente, si richiede anche l'accertamento dell'eventuale responsabilità di due gruppi armatoriali in particolare: i napoletani Grimaldi e Giuseppe Bottiglieri Shipping.



L'esposto - La segnalazione fa seguito ai rapporti pubblicati sul sito del Governo Filippino in merito a un'indagine relativa ad alcune società specializzate nel reclutamento di personale marittimo totalmente prive di autorizzazioni, quindi impegnate a tutti gli effetti in una vera e propria tratta degli schiavi. La richiesta mossa alla Magistratura italiana, dunque, è chiara: fare luce sulle connessioni fra queste agenzie e altre localizzate a Montecarlo e a Malta.