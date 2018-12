Matikj: «Buon Natale, anche a chi vive di odio contro i migranti»

Genova - «Si sta avvicinando Natale, il momento in cui tutti dovrebbero essere buoni... Eppure, anche oggi, si sono lette le parole di odio e di istigazione contro noi Migranti… Mi chiedo ancora perché... se essere vittime di guerre e di fame sia un reato... Buon Natale a tutti, anche a chi vive di odio… con l'augurio che un giorno possa trovare un po' di serenità e di felicità»: lo scrive Aleksandra Matikj, presidente Comitato per gli immigrati e contro ogni forma di discriminazione Liguria.



«Intanto, anche Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'interno Matteo Salvini che, un'altra volta, ha pubblicamente precisando: "Porti italiani chiusi" per una nave dell'organizzazione umanitaria. C'è da chiedersi se, davanti ad una festa di Natale, sia possibile dimenticarsi del Vangelo in questo modo ed in questo concordiamo con l’ex Presidentessa della Camera dei DeputatiLaura Boldrini. Così si dimenticano anche i valori della Costituzione italiana».