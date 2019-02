Matrimonio, 114 le richieste di nullità: in calo rispetto al 2017

Inaugurato questa mattina l'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico

Genova - «Nel 2018 sono entrate 114 nuove cause di richiesta di nullità matrimoniale. Una trentina in meno rispetto al 2017. Nel 2018 sono giunte a termine 146 cause di nullità. Questo dato ci permette di poter dire che le cause di hanno un'accelerazione, ossia un percorso più breve»: lo ha affermato monsignor Paolo Rigon, vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Ligure all'inaugurazione dell'anno giudiziario del tribunale che presiede.



Cause - «Sul piano pastorale - ha aggiunto - preoccupa il calo delle cause introdotte. Nel 2018, a Genova sono state concluse 71 cause e ne sono state introdotte 64; Albenga rispettivamente, 20 e 13. Chiavari: 9 e 9; La Spezia: 16, 14; Savona: 20 e 4; Tortona: 20 e 10; Ventimiglia: 2 e nessuna».