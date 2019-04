Mattinata di passione a Borgo Fornari: scontro tra due auto manda in tilt la viabilità verso Busalla

Genova - Inizio di giornata decisamente poco piacevole a Borgo Fornari (in Valle Scrivia), dove questa mattina due auto si sono scontrate in in via Trento e Trieste - all'altezza dell'istituto Primo Levi - causando non pochi disagi alla viabilità.



Il sinistro - Lo scontro è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina: il traffico in direzione Busalla è rimasto bloccato per diverso tempo, ma fortunatamente i coinvolti non hanno riportato lesioni gravi. I feriti sarebbero solamente due: il primo si trova ora all'ospedale di Novi, dove è arrivato in codice verde. Il secondo, invece, è stato trasportato in codice giallo al Villa Scassi di Sampierdarena.