Maturità 2019, gli studenti genovesi hanno finito la prima prova: ecco le prime impressioni `a caldo`

Genova - Si aprono i portoni dei licei genovesi e iniziano a uscire i primi studenti: i primi a uscire aspettano fuori i compagni per confrontarsi e scambiarsi le prime impressioni, e l'atmosfera è decisamente più rilassata ora che si sono lasciati alle spalle la prima prova, quella di italiano, comune a tutti gli istituti superiori. Noi abbiamo intervistato alcuni ragazzi del Colombo, che - nonostante le premesse non fossero delle migliori, anche in virtù delle polemiche sortr negli ultimi mesi a seguito della riforma Bussetti - si dicono nel complesso soddisfatti sia delle tracce uscite oggi che delle prove di domani. Non troppo agitati neanche dal tanto discusso orale con le tre buste, mentre resta qualche perplessità sull'assenza della terza prova.



Vox populi: lo scientifico - Michele (classe 1998) e Patrick (classe 2000) sono i primi a uscire dalla loro classe: sono studenti dello scientifico, e hanno fatto rispettivamente le tracce B2 () e C1 (). Michele dopo vuole fare Filosofia, Patrick regia.

«Sono soddisfatto della mia scelta» ci dice Michele, appassionato delle tematiche relative alle mafie e che trovandosi davanti una traccia che - traendo le fila dalle dichiarazioni del 2012 del Prefetto Viali durante le celebrazioni del trentennale per la morte del Generale Dalla Chiesa - gli permetteva di approfondire l'argomento ci si è cimentato senza troppe remore. «Sono temi che mi interessano da anni, avevo letto qualcosa in merito scritto da alcuni giornalisti e da lì ho cominciato ad approfondire la cosa, iniziando a scegliere libri che potessero permettermelo». Qualche timore per la seconda prova di domani, che - per la prima volta con matematica e fisica insieme - preoccupa un po' di più: l'orale, invece, con la nuova modalità che prevedrà l'estrazione di una busta contenente alcuni spunti al posto della classica tesina, sembra lasciare i ragazzi abbastanza tranquilli.



Vox populi: il classico - «Nel complesso sono soddisfatta di quello che ho scritto» ci racconta poi Lucrezia, studentessa del classico che si è cimentata, invece, nella traccia A, l'analisi del testo: «Ungaretti lo avevamo in programma, ma "Il porto sepolto" come poesia non la avevamo analizzata, mentre Sciascia non lo abbiamo proprio trattato. Non ho fatto un capolavoro, ma sono soddisfatta». Lucrezia vuole fare medicina dopo, ha le idee chiare. «La seconda prova non mi preoccupa più di tanto» continua: «Questa nuova modalità con le tre domande che valgono 4 punti penso ci permetterà di fare qualcosa di buono. Anche la versione sarà più breve degli altri anni, e il fatto che sia contestualizzata non è male».



Nulla di trascendentale sembra, per ora: gli esiti di questo nuovo esame di maturità ancora lasciano qualche dubbio negli studenti, così come il valore che verrà effettivamente attribuito all'alternanza scuola-lavoro - su cui il Ministro Bussetti si è espresso ancora di recente - ma nel complesso gli studenti intervistati sembrano tranquilli dopo questa prima prova. Aspettiamo domani - e poi il nuovo orale - per tirare le somme.