Genova - Cori, striscioni, cartelli e bandiere: così il lungo corteo di oltre un migliaio di studenti genovesi si è presentato questa mattina di fronte agli occhi attoniti della città. La loro richiesta è una sola: essere ascoltati, perché la maturità come l'hanno impostata quest'anno al Miur «non ha il minimo senso».



La protesta - Gli studenti si sono dati appuntamento questa mattina poco prima delle 9 di fronte alla stazione di Genova Brignole e - una volta raggruppatisi in maniera ordinata - si sono diretti verso via XX Settembre, attraversando i giardini e piazza della Vittoria. «È una protesta pacifica, ma facciamoci sentire» urla uno dei ragazzi al megafono davanti alla schiera dei suoi compagni, pronti a far sentire la propria voce che - in questo caso più che in altri - ritengono non sia stata mai davvero ascoltata. «La scuola siamo noi, il cuore dell'istruzione siamo noi» spiega uno dei ragazzi ai nostri microfoni: «Oggi il corteo attraverserà via XX Settembre, De Ferrari e via Roma per raggiungere il Provveditorato agli studi. Una volta lì pretendiamo di essere ascoltati, perché è un nostro diritto farci sentire». «Speriamo di essere capiti» aggiunge poi, con una nota di amarezza «ma sul risultato finale non so se essere davvero fiducioso».