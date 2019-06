Maturità 2019, uscite le tracce della prima prova: Ungaretti e Sciascia all´analisi del testo

Genova - La prima prova di questa tanto "rinnovata" quanto contestata maturità 2019 è iniziata - come da consuetudine - alle 8.30 di questa mattina. Quegli stessi studenti che appena 4 mesi fa - il 18 febbraio - scendevano in piazza a protestare contro la nuova riforma imposta loro dal Ministro Bussetti oggi quel tanto odiato e paventato esame dovranno sostenerlo davvero: non senza ansia e qualche preoccupazione, questo è indubbio, ma sicuramente con la stessa testa alta di quando hanno pacificamente invaso piazza della Vittoria, via XX Settembre e piazza De Ferrari al grido di «la scuola siamo noi, il cuore dell'istruzione siamo noi» per ricordare a tutti che anche questa maturità «non è un gioco, è il nostro futuro».



Le tracce - Quest'anno le tracce uscite per la prima prova di maturità - che, ricordiamo, è l'unica uguale per tutte le tipologie di istituti superiori secondari - sono, per quel che concerne la Traccia A (analisi del testo, che da quest'anno prevedrà un testo in prosa e uno in poesia), Il porto sepolto di Giuseppe Ungaretti (uscita nel 1916 nell'omonima raccolta, confluita prima in Allegria di naufragi nel 1919 e poi ne L’allegria nel 1942), accompagnato da Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia ed Eredità del Novecento di Corrado Stajano.

Ancora nulla di certo per quel che concerne, invece, la Traccia B (da quest'anno passato da saggio breve a testo argomentativo) e la Traccia C (che, con l'eliminazione del tema storico, diventa tema di attualità).



Come ogni anno, per la prima prova gli studenti avranno a disposizione al massimo 6 ore.



[Notizia in aggiornamento]