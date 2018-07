Maugeri di Nervi, Cirfood: «Nostra intenzione garantire l’occupazione delle lavoratrici»

Genova - «In relazione a quanto pubblicato in merito alla situazione delle lavoratrici addette al servizio mensa presso la ICS Maugeri Nervi di Genova desideriamo fornire alcuni elementi di chiarimento»: così Cirfood in una nota.



«Dal 1 luglio abbiamo assunto la gestione dei servizi di ristorazione presso la ICS Maugeri Nervi di Genova. Al fine di offrire un migliore servizio ai pazienti, il contratto in essere comporta alcune modifiche gestionali. Abbiamo proposto alle 4 lavoratrici impiegate

presso la struttura assunzioni con diverse modalità contrattuali, coerenti con la normativa vigente. Con due persone si è già firmato l’accordo contrattuale, una terza è ora in maternità e potrà essere assunta solo dopo tale periodo. Rimane aperta la situazione relativa ad una lavoratrice che ha comunque ricevuto due proposte, in fase di valutazione. È intenzione continuare a garantire l’occupazione delle lavoratrici coinvolte nella vicenda, cui è stata mostrata sin da subito la massima disponibilità, e a fornire un servizio di ristorazione di qualità per la ICS Maugeri - ha aggiunto Cirfood - La stessa ICS Maugeri dichiara piena soddisfazione del servizio erogato finora, che ha comportato la modalità di pasti cucinati al momento, ovvero in legame fresco-caldo, varietà delle alternative di menù, inserimento di prodotti dop, igp e locali e materie prime biologiche, investimenti in attrezzature, servizi informatizzati nelle prenotazioni e scelte ecofriendly per un minor impatto sull’ambiente. Auspichiamo pertanto una serena collaborazione tra tutte le parti coinvolte».