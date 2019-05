Maurizio Di Domenico è il nuovo Vice Questore Vicario

Genova - La Questura di Genova dà oggi il benvenuto al nuovo Vice Questore Vicario, Primo Dirigente dott. Maurizio Di Domenico. Originario di Salerno, si è arruolato in Polizia nel 1989 all’età di 27 anni ed è stato assegnato alla Questura di Siena dove ha prestato servizio in diversi uffici quali l’Ufficio Personale, la Digos, la Squadra Mobile, l’ufficio di Gabinetto, sino al 2008.



Promosso in quell’anno Primo Dirigente è andato a dirigere la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e poi la Divisione Anticrimine della Questura di Prato.



Dal 2009 al 2014 ha diretto il Commissariato di Empoli per poi ricoprire l’incarico di Vice Questore Vicario sino al 2017 a Siena e, sino a ieri, a Prato. Ex giocatore di basket, nel tempo libero dai suoi impegni lavorativi coltiva ancor oggi la sua passione.