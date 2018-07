Maxi sequestro di gomme pericolose: erano vendute come invernali

Guardia di Finanza: «Abbiamo salvato la vita di numerosi automobilisti»

Genova - Maxi sequestro di gomme vendute come invernali ma con battistrada non idoneo per camminare sulla neve: la merce, nascosta in cinque container, proveniva dalla Cina. L’operazione, effettuata da parte degli uomini della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane si è verificata nel bacino Pra’-Voltri.



Soldi - A finire nei guai il rappresentante legale di una società a cui erano destinate le gomme che ha sede nell’hinterland milanese. L’illecito business gli avrebbe fruttato 1.2 milioni di Euro.



Sicurezza - «Possiamo dire - ha rimarcato il generale Renzo Nisi, comandante provinciale della guardia di finanza - che abbiamo salvato la vita a centinaia di automobilisti che altrimenti si sarebbero ritrovati ad acquistare gomme pericolose per la tenuta in strada».