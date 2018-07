Maxi sequestro di medicinali contraffatti

Genova - Una tonnellata di medicinali contraffatti potenzialmente dannosi per la salute è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l’ufficio delle Dogane: il maxi quantitativo di farmaci è stato trovato in un container proveniente dall’India di passaggio nel bacino portuale di Lungomare Canepa.



Merce - «Il sequestro – ha spiegato l’Agenzia delle Dogane - ha permesso di impedire l'introduzione nel mercato nero di una grossa partita di farmaci dannosi per la salute pubblica che avrebbe sicuramente alimentato la diffusa vendita operata da organizzazioni criminali attraverso portali internet assegnati su server esteri e che avrebbero potuto facilmente trarre in inganno il consumatore nazionale e comunitario, mischiandosi tra i prodotti lecitamente commercializzati. Una volta immessi nell'illecito circuito delle farmacie on line, la vendita al dettaglio dei farmaci sottoposti a sequestro, avrebbe fruttato all'organizzazione criminale fino a 1 milione di Euro».