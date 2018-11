Mense, le polemiche non si placano: i bollettini inviati per errore verranno annullati

Genova - Il Comune invia per errore i bollettini per il pagamento delle mense scolastiche a famiglie che avevano scelto di non iscrivere i figli al servizio: ieri l'assessore alla Scuola Francesca Fassio e Guido Gandino - direttore del servizio - ne hanno ufficializzato l'annullamento.



A riportare la notizia è l'edizione di oggi de Il Secolo XIX, secondo cui intanto lo scontro tra famiglie e il Comune sembrerebbe non volersi attenuare minimamente. Il nuovo sistema di pagamento anticipato - introdotto da quest'anno scolastico e finalizzato a contrastare i fenomeni di morosità - continua infatti a far parlare, cosa che fa da preludio a una probabile nuova polemica. Si attendono ulteriori sviluppi, e probabilmente non bisognerà attendere ancora molto.