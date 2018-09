L'assessore alla Mobilità del Comune di Genova lo ha affermato ieri a margine dell'inaugurazione della Strada della Superba

Genova - «La metro funziona, e anche bene: è normale sia sovraffollata, in fondo è l'unico collegamento con la Valpolcevera. Non dimentichiamo che per ora abbiamo a disposizione 8 treni e che le corse partono ogni 5 minuti: il doppio di quanto accade a regime normale». Tutto nella norma, dunque, secondo il vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari, che ieri a margine dell'inaugurazione della nuova Strada della Superba ha cercato di tranquillizzare tutti sulle effettive condizioni della metropolitana di Genova, ad oggi ancora unico collegamento diretto con la Valpolcevera.



«La metropolitana funziona, e anche bene. Parlando di numeri, possiamo dire che tutto sia più che raddoppiato rispetto a un periodo normale, e nonostante tutto sta reggendo bene. Per ora abbiamo solo 8 treni a disposizione, ma stiamo lavorando per implementare il numero». E a chi gli chiede spiegazioni sui disagi di martedì scorso, Balleari risponde sicuro: «Purtroppo in quel caso si è trattato di un guasto a un treno: le porte non si chiudevano, dunque è stato necessario sostituirlo, e ciò ha logicamente comportato dei tempi. Se a questo aggiungiamo il fatto che a gestire la cosa ci fossero solamente i ragazzi del servizio civile e gli uomini della protezione civile, dotati delle sole pettorine - che ringraziamo per l'ottimo lavoro -, e che quindi i passeggeri abbiano cercato di "scavalcarli" per passare, questo è quello che otteniamo. Per evitare si ripresentino situazioni di caos simile già da oggi abbiamo aumentato il numero di poliziotti presenti alle fermate della metro: la divisa di per sé è rassicurante, quindi se loro dicono che non si può passare è più facile che i cittadini capiscono che ci sia un buon motivo per non farlo, e così almeno si evita il caos». Nulla di irreparabile, insomma.



A questo punto non resta che sperare che nei prossimi giorni le cose vadano nella maniera migliore, anche se comunque «anche nei giorni scorsi i problemi sono stati gestiti in tempi abbastanza brevi» conclude l'assessore.