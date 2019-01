Mesi di furti e rapine, ma resteranno impuniti perché troppo giovani: scoperta baby gang genovese

Genova - Circa quindici tra furti, rapine e borseggi. Per mesi la squadra mobile di Genova ha dato la caccia ai malviventi, facendo continuamente ipotesi ma ritrovandosi sempre ad avere in mano poco o nulla. Alla fine, però, gli investigatori sono riusciti a trovare i colpevoli: si tratta di alcuni ragazzini di età compresa tra i 12 e i 13 anni.



Le indagini - La "baby gang" tanto cercata dagli investigatori è composta da alcuni studenti delle medie, tutti residenti tra la Valpolcevera e il ponente cittadino. Tutti i giovani, però, rischiano di rimanere impuniti, e questo perché per la legge italiana non possono essere giudicati prima del compimento dei 14 anni di età. Per questa ragione, i poliziotti hanno presentato una relazione alla Procura del tribunale dei minori, chiedendo di poter svolgere approfondimenti investigativi nei confronti dei genitori dei ragazzi.