Mezza Maratona, modifiche alla linea 31

Genova - Domenica 14 aprile, in occasione della “Mezza Maratona di Genova 2019”, la linea 31 modificherà il percorso dalle ore 08.00 fino a cessate esigenze, a seguito dell'interdizione al transito veicolare di corso Italia. Il percorso sarà il seguente: direzione via V Maggio (ospedale Gaslini): i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguiranno per via Invrea, corso Torino, via Barabino, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Cavallotti dove riprenderanno regolare percorso; direzione Brignole: i bus, giunti in via de Gaspari, transiteranno per via Righetti, via Gobetti, via Rosselli, galleria Mameli, via Barabino, via Diaz dove riprenderanno regolare percorso.



I partecipanti alla mezza maratona in possesso del pettorale della manifestazione potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi #AMT (ad esclusione di Volabus e Navebus) per tutta la giornata di domenica 14 aprile.



«La mezza maratona è arrivata quest’anno alla quindicesima edizione e di anno in anno cresce coinvolgendo un numero sempre maggiore di atleti e appassionati – dichiara Stefano Balleari, Vicesindaco e assessore alla Mobilità - Le tante persone che vi parteciperanno avranno anche l’occasione di scoprire la nostra meravigliosa città dal punto di vista turistico e, grazie alla disponibilità di AMT, potranno farlo utilizzando i mezzi pubblici; quanti indosseranno il pettorale della mezza maratona potranno, infatti, viaggiare gratuitamente e spostarsi in città in maniera ecosostenibile».