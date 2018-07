Genova - In corso accertamenti per scoprire le cause di una chiazza oleosa comparsa nel pomeriggio di ieri al largo della spiaggia di Vesima.



La chiazza - Ieri pomeriggio la capitaneria di porto è stata allertata da alcuni bagnanti a seguito dell'avvicinamento di una chiazza oleosa alle spiagge di Vesima. Gli accertamenti per scoprirne le cause sono ancora in atto: l'ipotesi più probabile al momento è quella di uno sversamento di idrocarburi.