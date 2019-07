Miasmi insopportabili dalla Volpara, a una settimana dalle segnalazioni la questione sbarca a Tursi

Genova - Lo scorso 11 luglio le condizioni dell'impianto Amiu della Volpara hanno allarmato gli abitanti della zona a causa della forte presenza di miasmi e cattivi odori proveniente proprio dall'area della struttura. Si parla ormai da tempo di una risistemazione degli spazi della Volpara, i quali necessiterebbero senza ombra di dubbio di una riorganizzazione dal punto di vista qualitativo: purtroppo, però, al momento non c'è ancora nulla di fatto.



Giovedì scorso le segnalazioni dei cittadini sono state molteplici: tutti hanno lamentato alla municipale e all'Assessorato la presenza nelle aree limitrofe di miasmi e cattivi odori chiaramente provenienti dalla Volpara, i quali stavano rendendo la situazione a dir poco insostenibile. Nonostante chi di dovere sia prontamente intervenuto - basti pensare che tra le 23.05 e mezzanotte la Polizia Locale ha messo in atto uno stazionamento per verificare e risolvere il problema - la questione continua a far parlare. «Io sono passato di lì venerdì, sabato e domenica per verificare la situazione» spiega l'Assessore all'Ambiente Matteo Campora al Consigliere Guido Grillo, il quale ieri pomeriggio ha posto la questione all'attenzione della giunta. «Il problema sembra essere risolto e la situazione è migliorata, ma non si può andare avanti così. Per queste ragioni, alle 18 di lunedì prossimo prenderò parte a un'ulteriore assemblea pubblica per comunicare ai cittadini le iniziative che verranno prese per risolvere questo problema». «Il nostro obiettivo» conclude poi Campora «deve essere quello di limitare il fastidio e il peso che la Volpara arreca da decenni al quartiere, ma è chiaro che dobbiamo puntare a un piano più ambizioso: una sistemazione della Volpara e la creazione di nuovi punti di stazionamento dei rifiuti in città, così da permettere alla zona di poter finalmente avere un po' più di respiro».