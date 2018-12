Mignanego, si rinnova l´ufficio postale di via Visegni

Genova - Poste Italiane comunica che da lunedì 17 al 24 dicembre, l'ufficio postale di Mignanego, in Via Visegni 2/A, sarà interessato da lavori di ristrutturazione, finalizzati all'ottimizzazione degli spazi interni, e alla realizzazione di una nuova sala consulenza, per maggior confort e privacy della clientela.



Poste Italiane, per garantire la continuità dei servizi, compreso il ritiro della corrispondenza e dei pacchi non consegnati per assenza del destinatario, ha predisposto il potenziamento dell'Ufficio Postale di Genova 60, in Via Felice del Canto 53R, con uno sportello appositamente dedicato alla clientela di Mignanego, che osserva il consueto orario al pubblico, da lunedì a venerdì dalle ore 08:20 alle 13:35 ed il sabato fino alle 12:35.

L' Ufficio Postale di Via Visegni 2/A riaprirà al pubblico giovedì 27 dicembre 2018 con i consueti orari.