Migranti, cambio di programma per la nave della Marina: possibile arrivo tra domenica o lunedì

Attesa per il vertice in Prefettura. Il pattugliatore sarebbe ancora in Sicilia

Genova - Non arriverà domani il pattugliatore Cigala Fulgosi, la nave della Marina Militare che ha salvato 100 migranti a 90 miglia a sud di Lampedusa: da quanto trapela l’imbarcazione potrebbe raggiungere il porto di Genova tra domenica mattina o lunedì.



Motivazione - Secondo le prime informazioni la nave sarebbe ancora in Sicilia e avrà bisogno di circa due giorni per raggiungere lo scalo del capoluogo ligure. Inoltre, secondo altre fonti, la nave potrebbe non arrivare affatto, se il ministero dell'Interno dovesse trovare una destinazione definitiva per i migrati.



Riunione - Intanto è previsto per la mattinata di domani un vertice in Prefettura: nel caso la nave attraccasse a Genova sono tre le soluzioni ipotizzate di concerto tra le varie istituzioni interessate. Le persone a bordo dopo le visite mediche e l'identificazione, potrebbero essere smistate in alcune strutture di accoglienza accreditate sul territorio in attesa delle indicazioni del Viminale o potrebbero essere accolte in un unico centro più capiente o potrebbero restare a bordo fino alla destinazione finale.