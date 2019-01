Migranti, Cgil: «Genova e il suo porto sono sempre stati simbolo di umanità»

Genova - «La fine di questo periodo di festa è stata turbata dalle posizioni che il Ministro dell'Interno, nuovamente, ha assunto tramite i social e i media, sulla triste e drammatica vicenda di 49 migranti tratti in salvo da due navi di organizzazioni non governative (ONG). Esprimiamo una netta contrarietà alla politica del governo in carica di "chiudere i porti" ad esseri umani in difficoltà e non accetta la strumentalizzazione di permettere eventualmente solo lo sbarco di donne e bambini, facendo leva così sull'emotività dell'opinione pubblica per celare i veri intenti discriminatori»: così la Camera del Lavoro di Genova e Filt Cgil Genova.



«Esprimendo consenso ai sindaci e ai presidenti delle Autorità di Sistema Portuale che hanno preso pubblicamente posizione per poter eventualmente accogliere i natanti che ne chiedessero accosto, come peraltro previsto dal codice della navigazione e dalle convenzioni internazionali, ci aspetteremmo altrettanto dal Presidente della Autorità di Sistema portuale di Genova e Savona e dal Sindaco di Genova Marco Bucci dai quali ancora non si registra ad oggi altrettanta sensibilità. Genova e il suo porto sono da sempre stati simbolo di accoglienza e umanità e intendono esserlo anche oggi e in futuro», concludono.