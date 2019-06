Migranti, iniziate le operazioni ispettive a bordo del pattugliatore

Intanto una donna incinta con un bambino sono stati fatti scendere

Genova - Dal pattugliatore Cigala Fulgosi della Marina Militare sono stati fatti scendere una donna incinta con un bambino per ricevere alcune cure immediate nella tensostruttura mobile allestita in banchina per l'assistenza medica. Lo sbarco dei migranti non è ancora cominciato perché proseguono a bordo alcune operazioni ispettive. Gli stranieri lasceranno il pattugliatore della Marina Militare a gruppi di 20 nelle prossime ore.



Controlli - La Squadra mobile della questura di Genova è salita a bordo del pattugliatore Cigala Fulgosi per iniziare le indagini sulla possibilepresenza tra i profughi degli scafisti. In banchina sono presenti anche alcuni mediatori culturali per facilitare i colloqui.



Discesa - «A bordo ci sono donne incinte che hanno bisogno di essere visitate in ospedale e un bimbo che ha avuto delle ustioni a causa del sole ma le condizioni sono migliorate. Per il resto le condizioni non sono negative»: lo ha dichiarato il questa mattina il consigliere delegato alla Protezione Civile del Comune di Genova Serio Gambino presente a Calata Bettolo. «Le persone scenderanno a gruppi di venti e nelle tende delle Croce Rossa saranno visitate. Successivamente è prevista l’identificazione da parte della Questura – ha proseguito Gambino – Abbiamo allestito dei tendoni dove i migranti passeranno l’intera giornata. Ci sarà anche si occuperà dei bambini e li farà giocare. Poi entro la sera saranno trasferiti ma non sappiamo ancora dove, di questo se ne stanno occupando sia la Prefettura che il Viminale».