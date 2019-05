Migranti, insultato don Giacomo Martino. La Cisl: «Solidarietà e vicinanza per quanto successo»

A scatenarli un post su Facebook

Genova - Pesanti insulti online a don Giacomo Martino, responsabile dell'ufficio Migrantes della Curia di Genova e da tempo in prima linea sul fronte dell'accoglienza. A scatenarli, un post su Facebook in

cui il gruppo neofascista Azione Frontale Genova attacca il prelato per la posizione sui migranti e la "politica antifascista".



«Esprimiamo a Don Martino piena solidarietà e vicinanza per lo squallido episodio di cui è stato vittima soltanto per aver fatto ancora una volta la sua opera di accoglienza nel nome della solidarietà riaprendo il centro di accoglienza di Genova Molassana offrendo con animo cristiano una speranza a tanti migranti», così in una nota la Cisl Genova e Liguria.