Milano - Genova, traffico ferroviario sospeso per la morte di due operai di una ditta appaltatrice

Genova - Sospesa la circolazione sulla linea Milano - Genova per la morte di due operai di una ditta appaltatrice: i lavoratori hanno perso la vita durante gli interventi per la realizzazione di una recinzione nei pressi della fermata di Pieve Emanuele, fra Locate Triulzi e Villamaggiore.



Rete Ferroviaria Italiana esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari. Sono in corso le indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria. «Riprogrammato il servizio ferroviario con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso per i treni a lunga percorrenza, via Piacenza. Richiesto un servizio sostitutivo con autobus».