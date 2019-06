Minaccia un agente della Polizia Locale con un coltello, ma in casa ha un `arsenale`: denunciato

Genova - Dopo aver minacciato con un coltello un agente della Polizia Locale fuori servizio, un motociclista di 28 anni è stato denunciato per minacce aggravate e porto abusivo e reiterato di armi: è successo lunedì 3 giugno.



I fatti - Il 28enne avrebbe iniziato a inveire contro la madre dell'agente perché questa - intenta a tirar fuori dalla macchina la spesa che poco prima era andata a fare col figlio - gli avrebbe intralciato il passaggio. A quel punto l'agente gli avrebbe intimato di calmarsi, ma il motociclista per tutta risposta - dopo aver parcheggiato il mezzo a due ruote poco più avanti - sarebbe tornato a piedi per minacciarlo con un coltello a serramanico. L'uomo si sarebbe, poi, allontanato in fretta e furia una volta scoperto di essere davanti a un agente della Locale, ma purtroppo anche in questo caso gli è andata particolarmente male: l'agente, infatti, prima che il 28enne si desse alla fuga, è riuscito a prendere la targa della sua motocicletta, allertando gli operatori del reparto giudiziaria.



La denuncia - Una volta identificato, gli agenti si sono messi sulle tracce dell'uomo, che è stato rintracciato ieri pomeriggio nell'abitazione della ragazza e dunque condotto in reparto, dove ha consegnato spontaneamente un coltello a scatto che aveva con sé. La conseguente perquisizione dell'abitazione ha, poi, permesso di trovare un altro coltello a scatto con lama da 15 centimetri, due coltelli pieghevoli (rispettivamente 40 e 50 cm da aperti), una balestra, un coltello rigido con manico di legno di 39 cm, una maschera antigas e tre pallottole. Nonostante la compagna abbia dichiarato che tutte le armi - esclusa la balestra - in questione fosse il lascito di un suo familiare defunto, risultano ancora in corso gli accertamenti del caso.