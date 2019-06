Moby Zazà, traghetto bloccato in Corsica con 400 `ostaggi`: attesa questa mattina la ripartenza

Genova - Uno sciopero di lavoratori portuali corsi ha paralizzato il porto di Bastia per l'intera giornata di ieri, domenica 23 giugno. La protesta, inoltre, ha altresì impedito al traghetto Moby Zazà di lasciare l'isola, causando ritardi e disagi a oltre 400 passeggeri.



Lo sciopero - La nave - che sarebbe dovuta arrivare a Genova alle 18.30 di ieri - è rimasta bloccata a Bastia, causando numerosi disagi: l'arrivo e la conseguente ripartenza sulla stessa rotta, infatti, erano in programma, per le 21. Oltre alla Zazà, nel porto corso sono rimasti bloccati un'altra imbarcazione della compagnia italiana (la Moby Vincent) e altri due traghetti: il Pascal Lota di Corsica Ferries e il Pascal Paoli di Corsica Linea. Rassicurante l'esito di una riunione tenutasi ieri sera in porto, al termine della quale è stata garantita la ripresa del servizio questa entro mattina per tutte e quattro navi bloccate.



Gli "ostaggi" - Per assicurare assistenza ai passeggeri durante questa "sosta forzata", ieri la Moby ha tenuto un contatto diretto con l'Unità di Crisi della Farnesina e con il Consolato italiano in Corsica, assicurando ai passeggeri rimasti a bordo delle due navi pasti gratis. «Chi lo ha richiesto avrà a disposizione in modo totalmente gratuito anche una cabina. Questo è il minimo che possiamo fare per cercare di attutire il disagio di chi si trova prigioniero in nave senza nessuna colpa né della compagnia né dei passeggeri» spiega il personale della compagnia, la quale nel frattempo ha contattato singolarmente ciascuno dei clienti in procinto di imbarcarsi sulle navi Moby, avvertendoli che le navi in partenza da Bastia erano state dirottate al porto corso di Ile-Rousse.